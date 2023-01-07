متسابقة تلفت الأنظار بعرض مشروع «أكل صحي» في «شارك تانك مصر»

استطاعت المتسابقة الأولى هند اليماني، بأولى حلقات برنامج اكتشاف المبتكرين المبدعين ورواد الأعمال «شارك تانك مصر»، أن تلفت الأنظار بأدائها السلس، في عرض مشروعها عن الأكل الصحي.

وعرضت المتسابقة هند، مشروعها بمبلغ 500 ألف جنيه مصري، مقابل 10% للشركة، ليعرض عليها محمد فاروق مليون جنيه مقابل 40%، لكن عرض عليها أيمن عباس 500 ألف مقابل 40%، بالإضافة الى توفير مطبخ مركزي لمدة 5 سنين، دون دفع أي تكاليف من قبل المتسابقة.

وعرض بمليون وربع مقابل 50% حصة من الشركة من الشاركز الثلاث هيلدا لوقا وعبدالله سلام وأحمد السويدي.

وتقبل «هند» عرض أحمد السويدي وعبدالله سلام بـ700 ألف و50% حصة الشركة، وتوزيع المنتج في أكثر من 50 فرع سوبر ماركت، مع توفير مطبخ مركزي لمدة 5 أعوام.

ويتواجد عدد من «القروش» من المستثمرين ورجال الأعمال فيما يشبه لجنة التحكيم لتقييم عروض المتقدمين للشباب وتحمل اللجنة مفاجآت كبيرة من حيث ثقل الأسماء المشاركة والتي تعتبر إضافة قوية للبرنامج بما يؤكد على قوته وعدم الاستسهال في تجهيزه.