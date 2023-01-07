نشأت الديهي: مصر مرت بسنوات عجاف.. ولولا المشروعات القومية لتعرضنا لأزمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، أثرت سلبًا على الوضع الاقتصادي المصري، معقبًا: «مصر مرت بسنوات عجاف، ولولا البنية التحتية والمشروعات القومية، لتعرض الاقتصاد الوطني لأزمة كبيرة، ولم يكن قادرا على تحمل هذه الصدمات».

وأضاف «الديهي» خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على قناة «ten»، أن مصر استطاعت أن تحافظ على معدل التشغيل رغم الأزمات المتتالية، معقبًا: «مصر حافظت على معدل التشغيل، نتيجة عدم تخلي الدولة عن المشروعات القومية التي توفر ما يقرب من 5 مليون فرصة عمل».

شهادات الـ25%

ولفت إلى أن البنك المركزي أعلن شهادات بفائدة وصل لـ25% في محاولة لامتصاص السيولة وتقليل معدل التضخم، ومنع ظاهرة الدولرة.