أماكن سقوط الأمطار اليوم بالمحافظات.. تصل لـ60% في الإسكندرية ومطروح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط أمطار اليوم بالمحافظات، بالتزامن مع تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المتمركز على البحر المتوسط، والذي يؤدي لانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس.

وعن أمطار اليوم بالمحافظات تشير توقعات هيئة الأرصاد إلى تعرض «الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط»، ومناطق «السلوم، الحمام، والعلمين» لسقوط أمطار غزيرة تصل إلى 60% خلال اليوم.

أمطار اليوم بالمحافظات

وفيما يتعلق بأمطار اليوم بالمحافظات وحالة الطقس، تشهد «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية» طقسا غائم جزئيا، بارد نهارا وشديد البرودة ليلا مع تكون الشبورة الكثيفة على الطرق، ووجود فرص سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 50% تزداد حدتها ليلا.

فرص سقوط الأمطار اليوم

فيما جاءت فرص سقوط الأمطار اليوم في محافظات «بورسعيد، ووسط سيناء، وخليج السويس، ومدن القناة» بنسبة 30% على فترات متفاوتة، مع نشاط للرياح أحيانا وتكون الشبورة المائية والغيوم الجزئية.

انعدام فرص سقوط الأمطار في شمال الصعيد

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات شمال الصعيد، فيما تتعرض محافظات جنوب الصعيد إلى سقوط أمطار خفيفة ليلا تصل إلى 20% تقريبا.

وسجلت درجة الحرارة العظمى بالسواحل الشمالية 19 درجة، وبلغت درجة الحرارة الصغرى 11 درجة، مع طقس بارد ليلا ونهارا وغائم جزئيا وتكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية فجرا، وسط تشديد من الأرصاد الجوية بتوخي الحذر.

درجات الحرارة بالمحافظات

جنوب سيناء العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة.

محافظات شمال الصعيد العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.

محافظات جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة.