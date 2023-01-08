حالة الطقس في مدن القناة اليوم.. أمطار وبرودة

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس في محاظات ومدن القناة اليوم الأحد، بتكون الشبورة المائية صباحا وارتفاع نسبة الرطوبة وتوافر الفرصة لسقوط أمطار.

توقعات الأرصاد لطقس مدن القناة

تضمنت توقعات خبراء الأرصاد لطقس، محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بأن يكون غائما، وتتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلي المحافظات الثلاث، وتوافر فرصة لسقوط الأمطار من خفيفة إلي متوسطة بنسبة حدوث من 40 إلي 50 %تقريبا، وأن تكون سرعة الرياح معتدلة تسجل 20كم / سعة ، مع ارتفاع نسبة الرطوبة لتسجل 73%

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مدن القناة

وذكر بيان هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة في السويس العظمى 20 والصغري 11 درجة، الإسماعيلية 20 العظمى والصغري 12، بورسعيد العظمى 19 أما الصغرى 13 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار بيان الأرصاد أن حالة البحر المتوسط اليوم البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج بالبحرين يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.