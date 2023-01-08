حالة الطقس اليوم الأحد.. أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء الجمهورية

أصدرَت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، إذ تسود أجواء باردة في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على كل الأنحاء، فضلا عن أجواء لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في النهار.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أنَّ تتأثر البلاد وفق هيئة الأرصاد، بوجود منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء الجمهورية.

أوضحت هيئة الأرصاد أنَّ حالة الطقس اليوم يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون أقل حدة كلما تقدمنا الى الداخل، لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه وخليج السويس والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ونوهت هيئة الأرصاد لأنَّه من المتوقع أن تمتد الأمطار خلال الساعات المتأخرة من الليل على مناطق من القاهرة الكبرى وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد، وتستمر فرص سقوط الأمطار ليوم الإثنين الموافق 9 يناير الجاري.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد 8 يناير 2023 كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 18 -11

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 18- 12

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 20 - 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 19- 10

- طنطا 19- 10

- شلاتين 25 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- وادي النطرون 18- 11

- مطروح 18- 13

- السلوم 17- 8

- سيوة 18- 7

- العريش 19- 12

- رفح 19 - 12

- الطور 21- 11

- كاترين 15- 04

- رأس سدر 20- 11

- نخل 18- 6

- طابا 18- 11

- حلايب 23- 14

- شرم الشيخ 22- 15

- الغردقة 22- 14

- مرسى علم 23- 15

- الفيوم 20- 10

- بني سويف 20 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 23- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11

- أبو رماد 24- 13

- رأس حدربة 23-13.