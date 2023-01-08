«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: أمطار في مناطق متفرقة

كشفت هيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الأحد، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة بجانب نشاط للرياح، مع مؤشرات لانتهاء موجه الطقس السيئ.

أمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وخاصة السواحل الشمالية الغربية، «الإسكندرية - مطروح - سيدى عبد الرحمن - الضبعة - العلمين».

وأشارت إلى أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة قد تغزر أحيانا تمتد إلى المناطق الداخلية مع تقدم الوقت ولكن تكون أقل حدة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 8 يناير 2023

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 19- 11

- دمنهور 18- 11

- وادي النطرون 18 -11

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 18- 12

- دمياط 19- 11

- بورسعيد 19- 13

- الإسماعيلية 20- 12

- السويس 20 - 12

- الزقازيق 19- 11

- شبين الكوم 19- 10

- طنطا 19- 10

- شلاتين 25 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- وادي النطرون 18- 11

- مطروح 18- 13

- السلوم 17- 8

- سيوة 18- 7

- العريش 19- 12

- رفح 19 - 12

- الطور 21- 11

- كاترين 15- 04

- رأس سدر 20- 11

- نخل 18- 6

- طابا 18- 11

- حلايب 23- 14

- شرم الشيخ 22- 15

- الغردقة 22- 14

- مرسى علم 23- 15

- الفيوم 20- 10

- بني سويف 20 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20- 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22- 8

- أسوان 23- 10

- الوادي الجديد 22- 9

- أبو سمبل 22 - 11

- أبو رماد 24- 13

- رأس حدربة 23-13