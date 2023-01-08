أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم في مصر منها عيار 21 الآن، من الأشياء التي تشغل بال كثير من المقبلين على الخطبة والزواج، وفيما يلي عرضا للأسعار وفق المعلن في محلات الصاغة على هذا النحو:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 اليوم بيع 2,034 شراء 2,069 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم بيع 1,865 شراء 1,896 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بيع 1,780 شراء 1,810 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,526 شراء 1,551 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم بيع 1,187 شراء 1,207 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم بيع 1,017 شراء 1,034 جنيه.

سعر الاونصة اليوم بيع 63,266 شراء 64,333 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 14,240 شراء 14,480 جنيه.

سعر الكيلو الذهب اليوم بيع 2,034,286 شراء 2,068,571 جنيه.

الذهب في أسواق المال

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,630 جنيه ما يعادل 60.02 دولار أمريكي.

ر الذهب عيار 22 اليوم 1,494 جنيه ما يعادل 55.02 دولار أمريكي.

سعار الذهب عيار 21 اليوم 1,426 جنيه ما يعادل 52.52 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 1,222 جنيه ما يعادل 45.02 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 14 اليوم 950.76 جنيهما يعادل 35.01 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 814.93 جنيه ما يعادل 30.01 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 611.20 جنيه ما يعادل 22.51 دولار أمريكي.

أسعار أوقية الذهب اليوم 50,689 جنيه ما يعادل 1,867 دولار أمريكي.

أسعار جنيه الذهب اليوم 11,409 جنيه ما يعادل 420.17 دولار أمريكي.

أسعار كيلو الذهب اليوم 1,629,870 جنيه ما يعادل 60,023 دولار أمريكي.