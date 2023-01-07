المتهمون بسرقة الذهب من شقة في المطرية: «خدنا كل اللي لقيناه»

«راقبنا الشقة فترة طويلة، لحد ما عرفنا صاحبة البيت بتكون مش موجودة إمتى، واستغلينا عدم وجودها، وطلعنا على الشقة وسرقنا الدهب».. بهذه الكلمات اعترف 4 متهمين بسرقة المشغولات الذهبية من شقة سكنية في منطقة المطرية أمام جهات التحقيق بعد القبض عليهم.

أسلوب دخول الشقة

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهم: «لقينا أفضل طريقة نطلع بيها الشقة هي إننا ننط على البلكونة وندخل منها، وده فعلا اللي حصل، ودخلنا وخدنا الدهب وكل اللي لاقيناه ومشينا بسرعة».

التخلص من الذهب

وأوضح أحد المتهمين أثناء جلسة التحقيق أنهم أعطوا جزء من المشغولات الذهبية المسروقة إلى أحد الأشخاص، والذي قام بدوره بإعطائها لسيدة في محافظة الشرقية، وقامت بدورها ببيع المشغولات إلى أحد محال الذهب.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أمس الجمعة، القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من شقة في المطرية، وضبط كل المضبوطات، وأحالتهم إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

ومن المنتظر أن يتم توقيع عقوبة قانونية تصل إلى الحبس على المتهمين الأربعة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة بالمطرية، حيث أنها لم تقترن بظروف مشددة، وفقا لما أوضحه المحامي محمد ثابت، والذي أشار إلى أنهم سينطبق عليهم نصوص المواد 317 و318 من قانون العقوبات.