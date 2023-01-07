أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 1810 جنيهات بالتعاملات المسائية

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية، في محال الصاغة بجميع المحافظات، فيما بدأت العائلات الكبرى تعقد لقاءات واجتماعات للقضاء على فكرة الشبكة، والاكتفاء بكمية بـ«دبلة وخاتم» لتيسيير الزواج، ومنعًا لاستغلال تجار الذهب وزيادة جشعهم.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر في محال الصاغة، بعد استقرار سعر أونصة الذهب بالدولار عالميًا، وعدم زيادتها أو نقصانها مقارنة بالتعاملات الصباحية.

قلة حركة البيع والشراء

وقال عبد المحسن مصطفى رئيس شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر، مستقرة خلال التعاملات المسائية، لم تختلف كثيرًا عن التعاملات الصباحية، موضحًا أنّ هناك ضعف في حركة البيع والشراء بمختلف محال الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

على جانب آخر، قال علاء فاروق مصطفى تاجر ذهب، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ سعر الذهب اليوم في مصر جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 2068.5 جنيه للبيع، بينما سجل 2040 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1896.25 جنيه للبيع، فيما سجل 1870 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1810 جنيهات للبيع، بينما سجل 1785 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1551.5 جنيه للبيع، فيما سجل 1530 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1206.75 جنيه للبيع، بينما سجل 1190 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 1034.25 جنيه للبيع، فيما سجل 1020 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 775.75 جنيه للبيع، بينما سجل 765 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار

وكشف أنّ سعر أونصة الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية سجل استقرارًا مقارنةً بالتعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الأونصة بالدولار 1866 دولارًا للبيع، بينما سجل 1865 دولارًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشار إلى أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية سجل 14480 جنيهًا للبيع، دون دمغة أو ضريبة أو مصنعية، بينما سجل 14280 جنيهًا للشراء.

ركود في حركة البيع والشراء

وأكدّ علاء على وجود ركود في حركة البيع والشراء، بعدما تم تفعيل مبادرات مقاطعة الشبكة، واستبدالها بالفضة، أو الاكتفاء بشراء دبلة وخاتم فقط، فضلًا عن توقف المواطنين عن بيع ذهبهم وكأنّهم ينتظرون زيادة أسعاره ليحققوا أكبر أرباح من البيع.