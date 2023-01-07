أسعار الذهب في مصر الآن.. استقرار مع بداية التعاملات الصباحية

اختلفت أسعار الذهب في مصر الآن، بعدما ارتفعت سعر أونصة الذهب بالدولار عالميًا، حيث قفزت الأونصة 21 دولارًا مرة واحدة خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت، وهو ما يؤثر على سعر الدولار في مختلف أنحاء العالم.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب في مصرالآن خلال بداية التعاملات الصباحية في محال الصاغة بجميع المحافظات.

سعر الذهب اليوم في مصر

وقال عبد المحسن مصطفى، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر اختلفت بعدما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًا بالدولار، موضحًا أنّ تلك الأسعار تتغير عالميًا وليس في مصر فقط.

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر

على جانب آخر، أوضح عبد الرحمن محمد، تاجر ذهب، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر أونصة الذهب الآن خلال التعاملات الصباحية سجلت 1866 دولارًا للبيع بينما سجلت 1865 دولارًا للشراء، موضحًا أنّها ارتفعت نحو 21 دولارًا مقارنة بتعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وأشار «عبد الرحمن» إلى أنّ سعر الذهب اليوم في مصر، جاء كالتالي دون مصنعية:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 2057.25 جنيه للبيع، بينما سجل 2028.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1885.75 جنيه للبيع، بينما سجل 1859.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1800 جنيه للبيع، فيما سجل 1775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1542.75 جنيه للبيع، بينما سجل 1521.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1200 جنيه للبيع، فيما سجل 1183.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 1028.5 جنيه للبيع، بينما سجل 1014.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 771.5 جنيه للبيع، فيما سجل 760.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأضاف أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت في مصر، سجل 14400 جنيه للبيع، بينما سجل 14200 جنيه للشراء، وذلك دون مصنعية أو دمغة أو ضريبة.