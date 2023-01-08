بعائد يتجاوز 20%.. غدا آخر فرصة لشراء أذون خزانة من البنوك

يغلق البنك المركزي المصري، غدا الاثنين، باب تلقي طلبات الاكتتاب في أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة»، أجلي 3 و9 أشهر، بقيمة 13.5 مليار للأول، و21.5 للثاني.

سعر الفائدة يصل لـ20.88%

ووصل سعر الفائدة الخميس الماضي، على أذون الخزانة، أجل 12 شهراً إلى 20.88% مرتفعاً بذلك، في أعقاب يوم واحد من طرح بنكي الأهلي ومصر، الأكبر في السوق، شهادتي ذات عائد مرتفع بنسبة 22.5% و25%، ومن المتوقع، قياساً على نتائج العطاء الأخير، ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة المطروحة غداً.

الطرح مرتان أسبوعياً

وتعد «أذون الخزانة» أدوات ديّن قصيرة الأجل، يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، للإنفاق على بنود وأبواب الموازنة العامة للدولة، وذلك بنظام العطاءات مرتين أسبوعياً، الأحد والخميس.

4 آجال للطرح

وتُطرح أذون الخزانة بآجال 3 و6 و9 شهور وعام، ويحصل المكتتب في تلك الأذون على العائد مقدماً، على أن يُخصم من العائد ضريبة 20% عند موعد استحقاق أجل الأذون.

%3 زيادة في سعر الفائدة

ورفع البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25%، في اجتماعه الأخير ديسمبر الماضي، ليصل بذلك إجمالي زيادات الفائدة خلال العام الماضي إلى 8%، ومن المقرر للجنة الاجتماع يوم 2 فبراير المقبل، في أول اجتماعات العام 2023.