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خبير اقتصادي: لجنة السياسة النقدية تعقد اجتماعها الأخير هذا العام في 22 ديسمبر

كتب:

محمد الدعدع
12:52 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

قال عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إنّ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، يتبقى لها اجتماع أخير خلال العام الجاري، بعد إلغاء اجتماع الشهر الماضي، قبل تحديد البنك المركزي مواعيد اجتماعات 2023، في يناير المقبل.

وتعتزم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، عقد اجتماعها الأخير هذا العام، يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022، بعد قرارها إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً الخميس 3 نوفمبر، واكتفائها بالاجتماع الاستثنائي للّجنة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022.

6 اجتماعات حتى أكتوبر

بحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، عقدت اللجنة 6 اجتماعات منذ بداية العام الجاري، وحتى الاجتماع الأخير، اتخذت خلالها قرارات مهمة، كان أولها في مارس الماضي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، ثم في مايو بنسبة 2% لتصبح 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

تثبيت سعر الفائدة في 3 اجتماعات

وثبّت «المركزي»، سعر الفائدة في الاجتماع التالي، يونيو الماضي، عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، ثم في أغسطس أيضاً، عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، ثم في سبتمبر عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

رفع سعر الفائدة

في اجتماعه الاستثنائي الأخير، رفع البنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.