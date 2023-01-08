برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز عدد «الوطن».. «إحنا شعب واحد»

عرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب، على قناة «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص باحتفالات عيد الميلاد المجيد، بعنوان «إحنا شعب واحد».

زيارة السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح أكثر من رائعة

وقالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة كانت أكثر من رائعة وترد على كل دعاة الفتنة والتفرقة بأن المصريين عنصر واحد، مشيرة إلى: «كتبت مقالا من قبل للرد على أحد الأشخاص قال عنصري الأمة، لأننا عنصر واحد».

لا يمكن التفريق والتمييز بين المسلمين والمسيحيين

وأضافت «الشوباشي» خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق وهشام عبدالتواب عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن لا يمكن لأي عالم أجناس مهما كانت خبرته وتفوقه التفرقة بين شخصين مصريين إحداهما مسلم والأخر مسيحي، قائلة: «إحنا جيناتنا واحدة وحاجة واحدة».

وأشارت الكاتبة الصحفية: « من يقصد التفرقة والتفتيت بيننا كمسلمين ومسيحيين يستهدف مصر نفسها لأن ذلك كان المخطط البريطاني من قديم الزمن»، متابعة: «الرئيس السيسي كان يملأ الجو بهجة لأنه مصري محترم ويشعر بمعنى وحدة المصريين وأهميتها لذلك دائمًا يقول قوتنا في وحدتنا»