إنقاذ فتاة من تحت أنقاض عقار منهار بأسيوط.. وجار البحث عن آخرين

تمكنت قوات الدفاع المدني بأسيوط من استخراج فتاة من أسفل أنقاض العقار المنهار صباح اليوم في حي غرب بأسيوط، ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما تكثف الأجهزة المختصة من جهودها لإنقاذ سكان العقار المكون من 5 طوابق.

نقل الفتاة للمستشفى

ونقلت سيارة الإسعاف الفتاة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، بالتزامن مع استمرار عملية رفع الأنقاض لاستخراج باقي الضحايا.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في بيان، إنه يتابع حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق في منطقة قلتة بحي غرب مدينة أسيوط، موجها قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة انتشال بعض السكان المفقودين من تحت الأنقاض.

12 سيارة إسعاف

وأكد «سعد» أنه الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية وأكثر من 12 سيارة إسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض وانتشال السكان وفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي.