مصرع طفل إثر انهيار سور منزل في مركز مطاي بالمنيا

لقي طفل مصرعه، اليوم السبت، إثر إنهيار حائط سور منزل، في إحدى قري مركز مطاي، بشمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع طفل إثر انهيار سور منزل بمطاي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار جزء من سور منزل كائن بعزبة نجع أدريس التابعة لمجلس قروي منبال في مركز مطاي، مما أسفر عن وفاة الطفل «حمزة أحمد» عمره عامان، ومقيم بنفس العزبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، والتحفظ على مكان الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

انهيار منزل ريفي بمركز ملوي

وانهار أمس الجمعة منزل ريفي قديم داخل قرية أم تسعة في مركز ملوي، بجنوب المحافظة، ملك «إسماعيل حلمي»، وبانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تبين أن المنزل مقام على مساحة 150 مترا، بالطوب اللبن، وخال من السكان، ولم يسفر عن الحادث وقوع أي مصابين، وتم عمل كردون أمني وفصل المرافق، وإخطار لجنة المنشأت الآيلة للسقوط لفحص المنازل الملاصقة لبيان تضررها من عدمه.