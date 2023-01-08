مدحت العدل: أكتب عن «دراما الصعيد» للمرة الأولى في مسلسل «عملة نادرة»

يواصل فريق عمل مسلسل «عملة نادرة»، بطولة الفنانة نيللي كريم، تصوير باقي مشاهد العمل الذي يكتبه الدكتور مدحت العدل، بعد غياب عن الكتابة دام 4 سنوات.

وقال الدكتور مدحت العدل، لـ «الوطن»، إنه يكتب عن «دراما الصعيد» للمرة الأولى في مسلسل «عملة نادرة»، مضيفا أنه متحمس للغاية لهذه التجربة، وأنه انتهى بالفعل من كتابة أغلب الحلقات.

مدحت العدل: أتعاون مع مجموعة مميزة في «عملة نادرة»

وتابع العدل بأنه سعيد بالتعاون مع المجموعة المميزة التي تشارك في العمل، موضحا أنه سيناقش عددا كبيرا من القضايا الاجتماعية التي تشغل الجمهور.

ويشارك في مسلسل «عملة نادرة»، عدد كبير من الفنانين منهم نيللي كريم وجومانا مراد وأحمد عيد ومريم الخشت وفريدة سيف النصر وجمال سليمان وكمال أبو رية وندا موسى ومحمد لطفي، من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل.