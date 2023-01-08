أسعار العمرة للأطفال من عمر يوم وحتى 12 عاما.. «لو هتاخد ابنك معاك»

اصطحاب الأطفال لأداء العمرة قد تفكر فيه بعض الأسر لربط الصغار بالشعائر الدينية وحثهم على أدائها منذ الصغر فضلًا عن أنّ هناك البعض لا يزال في مرحلة الرضاعة ولا يمكن تركه والسفر دونه، وهو ما يجعلهم يتساءلون عن الأسعار المعلنة بشكل مستمر نظرًا لتغيير سعرها.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار اليوم لحظة بلحظة، نوضح في التقرير التالي أسعار العمرة للأطفال، وفق عدد من شركات السياحة، على هذا النحو:

سعر العمرة للأطفال

ويمكن للصغار بداية من عمر يوم وحتى عامين أن يتم اصطحابهم للسعودية خلال أداء شعائر العمرة من خلال دفع 14 ألفًا و200 جنيه، وبداية من عمر العامين وحتى 12 عاما يتم دفع مبالي قيمته نحو 27 ألفًا و400 جنيه لأداء عمرة رجب.

وفي حال تخطى عمر الطفل الـ12 عامًا، لا يُعامل معاملة الصغار، ويدفع القيمة التي يدفعها الفرد الرشيد.

العمرة تبدأ من 28 ألفًا

وعن أسعار العمرة خلال إجازات منتصف العام بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 15 يومًا تبدأ من 28 ألف جنيه، إذ إنّ أسعارها تتناسب مع إمكانات الغالبية العظمى من الراغبين في السفر لأداء الشعيرة، في حين أن أسعار برامج العمرة فئة 5 نجوم تبدأ من 45 ألف جنيه، بحسب حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية.