مشيرة خطاب: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تسترشد بالمواثيق الدولية

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنّ المجلس أعد خطته لرفع الوعي وبناء القدرات والرصد والتقييم للمسار الوطني؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضافت مشيرة خطاب، خلال كلمة لها في المؤتمر الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ..حصاد عام وآفاق مستقبلية»، أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد على الدستور والتزامات مصر، موضحة أنّ المجلس بدأ في التنفيذ ونفّذ الكثير خاصة فيما يتعلق بالمشاركة.

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أنّ المجلس يسعى جاهدًا لتشجيع ورصد وتقييم التحرك لتنفيذ حقوق الإنسان، موضحة أنّ الاستراتيجية الوطنية تسترشد بالدستور وبالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان النافذة في مصر التي صدقت عليها، وأنّ الشفافية والمساءلة هي أساس الحوكمة في كل مؤسسات الدولة.

المجلس القومي لحقوق الانسان

وانطلقت فعاليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ.. حصاد عام وآفاق مستقبيلية"، منذ قليل، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمفكرين.