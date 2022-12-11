مشيرة خطاب: التواصل مع الشباب خطوة تنفيذية لاستراتيجية حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ أولى خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التواصل مع الشباب وتعريفهم بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في العيش والحرية في وطنه المحتضن له.

التواصل مع الشباب

وأوضحت السفيرة، مشيرة خطاب في حديثها عن التواصل مع الشباب لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: «المجلس القومي لحقوق الإنسان أجرى سلسلة حوارت موسعة مع 2000 طالب من مختلف شباب الجامعات جميعها تهدف الإستماع لآراء الشباب ومعرفة تطلعاتهم نحو المستقبل، وحصر مدى معلوماتهم عن مفاهيم حقوق الإنسان».

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حديثها عن أهداف ومضامين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أنّ الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات المجلس القومي لحقوق الإنسان في خلق بيئة حقوقية رفيعة المستوى من خلال رصد كل العقبات والتحديات التي تقف في وجه المجلس والعمل على إزالتها.

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: «تتضمن الاستراتيجية مسابقات حقوقية للشباب تهدف إلى التعرف على وعي الشباب تجاه حقوق الإنسان، فضلا عن متابعتها لآليات تنفيذ وصايا المؤتمرات الدولية والتي كان آخرها مؤتمر المناخ».

احتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان

جاء ذلك على هامش فعاليات احتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الإنسان بالمقر الرئيسي للمجلس بمنطقة التجمع الخامس، بحضور عدد من المنظمات الحقوقية الأجنبية.