10 معلومات عن السوري محمود حنان مترجم رونالدو الشخصي في السعودية

ظهر المترجم السوري محمود حنّان برفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنضم لنادي النصر السعودي، في أثناء عقده للمؤتمر الصحفي الذي سبق تقديمه رسميا كلاعب في النادي السعودي، وساهم في إيصال رسالة النجم البرتغالي إلى مسؤولي النادي واللاعبين.

وفي تصريحات أمام وسائل الإعلام السعودية، عقب المؤتمر الصحفي، قال محمود حنان إنه فخور جدا بترجمة كلمات رونالدو في قاعة النادي والتعرف على أكبر نجم في العالم.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن المترجم السوري محمود حنّان المترجم الشخصي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية.

- ينحدر محمود حنّان من قرية راجو في عفرين، الواقعة في الشمال السوري.

- يبلغ من العمر 50 عاما.

- يمتلك خبرة طويلة في مجال الترجمة الرياضية.

- له علاقة قوية بكرة القدم السعودية.

- يتحدث محمود حنّان 8 لغات، هي الصربية والكرواتية والإنجليزية والبوسنية والإسبانية والروسية والعربية، إلى جانب الكردية.

- انضم إلى نادي النصر السعودي عام 1999.

- عمل مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2002.

- عاد مرة أخرى إلى نادي النصر السعودي حتى عام 2007.

- انتقل للعمل في نادي اتحاد جدة السعودي.

- عاد مجددا إلى نادي النصر السعودي بسبب علاقته الكبيرة مع هذا النادي والذي يعتبره بيته.