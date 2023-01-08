«الأرصاد»: أمطار البحيرة تصل نسبتها إلى 60%.. وانخفاض درجات الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن أمطار البحيرة اليوم ستكون غزيرة وتصل نسبتها إلى 60%، مع طقس غائم على مدار اليوم، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح على مختلف المدن والمراكز، لا سيما المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية، كفر الدوار».

أمطار البحيرة تصل إلى 60%

وتشير توقعات الأرصاد الجوية أن أمطار البحيرة تقل حدتها على جنوب المحافظة في مراكز «بدر، كوم حمادة، وادي النطرون».

أمطار البحيرة في المدن الساحلية

وتعرضت البحيرة إلى أمطار خفيفة بداية من الساعات الأولى من الصباح، حيث رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار، وسرعة رفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء، حيث جرى تنفيذ نموذج محاكاة لعمل معدات رفع مياه الأمطار بمختلف المدن والمراكز، كما وجهت الجهات المعنية بضرورة نشر معدات الصرف الصحي داخل الشوراع والميادين، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد.

كما شهدت محافظة البحيرة أيضا، قبل بداية موسم الشتاء، تطهير بالوعات الصرف الصحي وصيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين، تحسبا لوقوع الحوادث أثناء حركة الرياح، وحفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين، كما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المباني الآيلة للسقوط بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 18 درجة، وبلغت الصغرى 11 درجة.