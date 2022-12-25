حالة الطقس في البحيرة.. غائم جزئيا وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في البحيرة اليوم، مؤكدة أنه مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا بارد في أول الليل وآخره على كافة الأنحاء.

حالة الطقس في البحيرة

وأشارت الأرصاد أن حالة الطقس في البحيرة اليوم غائم جزئيا، مع وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة نهارا، قد تكون غزيرة مساءً بنسبة حدوث 70% تقريبا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه (1.5 : 2.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم الأحد بالبحيرة العظمى 19 درجة، والصغرى 15 درجة.

وشهدت محافظة البحيرة أمس سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، مع نشاط لحركة الرياح.

استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس

وشهدت البحيرة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الشتاء، حيث تم تجهيز ما يقرب من 1300 معدة في المدن والمراكز، كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتطهير بالوعات الصرف الصحي، ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.