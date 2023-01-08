أسعار القطن اليوم.. جيزة 96 بـ8 آلاف و600 جنيه

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت ارتفاع سعر قنطار القطن بواقع 100 جنيه عن كل قنطار قطن لعام 2023، طبقا لما عقد بعدد من المزادات العلنية في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي ليوم الأحد.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات الأحد

أوضح الدكتور «محمد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، سجل سعر قنطار القطن جيزة 96 بواقع 8 آلاف و600 جنيه، وسعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 5800 حتى 6700 جنيه، بينما سجل سعر قنطار القطن جيزة 94 بـ5750 حتى 7100 جنيه، وسعر قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 5000 حتى 5700 جنيه، وسجل سعر قنطار القطن جيزة 86 يبدأ من 5750 حتى 6850 جنيها.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات والمنزرع

وأشار الدكتور محمد أبو اليزيد، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات، شهدت ارتفاع ممتاز في سعر كل أصناف قنطار قطن طويل التيلة في محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن المساحات المنزرعة في محافظات مصر، حققت إنتاجية نحو 2 مليون و400 ألف قنطار قطن خلال عام 2022 المنقضي.