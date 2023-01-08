مشيرة خطاب: نؤمن بنجاح استراتيجية حقوق إنسان وتحقيق المستهدف

قالت السفيرة مشيرة خطاب، إنّ الدولة ممثلة في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اتبعت نهجا علميا رصينا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت المرحلة التحضيرية بحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلية ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أنّ المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية ساهمت في إجراء تقييم موسع لاحتياجات تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ إعداد مصر لأول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في تاريخيها، لم يكون وليد الصدفة في عام 2021، لكنها نتاج جهود مختلفة قامت بها أطراف عديدة في المجتمع المصري، وبدأت منذ سنوات طويلة واذكركم في هذا السياق بالخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس يؤمن بأنّ نجاح الاستراتيجية في تحقيق نتائجها المستدفة، لن يتم بفاعلية إلا من خلال استمرار النهج التشاركي المتبع في مرحلة إعداد الوثيقة في عملية المتابعة والتقييم والتنفيذ.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضافت «خطاب»، خلال كلمتها بمؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بين الرؤية والتنفيذ حصاد عام وافاق مستقبلية، أن أهمية الاستراتيجية تعزيز جهود دعم المشاركة السياسية والاليات الديمقراطية في مصر، من خلال المساهمة في فتح مساحات المشاركة السياسية وحرية التعبير أمام الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، النقابات، والاتحادات الطلابية في الجامعات، وتعزيز قدارت منظمات حقوق الإنسان لإجراء حوار فعال مع الجهات الحكومية المعنية.