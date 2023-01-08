مكالمة هاتفية تنقذ سيدة من أسفل أنقاض العقار المنهار بأسيوط

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط في تحديد مكان سيدة أسفل أنقاض العقار المنهار بحي غرب، بعد اتصالها هاتفيا بأحد أقاربها الذي كان متواجدا بجوار قوات الإنقاذ السريع خارج المنزل، حيث أمكن تحديد مكانها واستخراجها.

إخطار بانهيار عقار في أسيوط

وتلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطارا من قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع انهيار منزل مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق بمنطقة قلتة امتداد الجمعية الشرعية، مأهول بالسكان.

البحث عن ضحايا أسفل الأنقاض

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا في محيط المنطقة، وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال فتاة على قيد الحياة من أسفل الأنقاض، وجثة مسن، وجار البحث عن آخرين.

دفعت الأجهزة المعنية في محافظة أسيوط بمعدات ثقيلة للبحث عن ناجين من العقار المنهار في مدينة أسيوط، حيث تم استقدام لوادر وحفارات عمال للمساعدة في عملية الانتقال.

الدفع بمعدات وسيارات الحماية المدنية

وقال مصدر مسؤول في محافظة أسيوط، إنه تم الدفع بـ«لودر» ومعدات أخرى وفرق إنقاذ حماية مدنية أخرى من مراكز المحافظة للمساعدة في انتشال نحو 8 أشخاص على أقل تقدير تحت الأنقاض.

وقرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز بحي غرب مدينة أسيوط ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل المنهار، وكتابة تقرير شامل عنه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها.