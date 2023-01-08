إعلان جديد من السعودية بشأن التقديم على مناسك الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن التسجيل في حج هذا العام 2023 للمواطنين والمقيمين بداخل المملكة العربية السعودية، متاح حتى السابع من ذي الحجة أو حتى اكتمال العدد.

من جهتها قالت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حسابها بموقع «تويتر»، إن التقديم على الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ مستمر، لافتة إلى أن الحجز متاح عبر موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق نسك حتى 7-12-1444 هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام، مشيرة إلى أنه يمكن لحجاج الداخل، بعد التقديم على الحج، التحقق من حالة الحجز، عبر موقع الوزارة أو تطبيق «نسك».

إشعار فوري عبر رسالة نصي بعد الحجز

وبشأن التحقق من حالة الحجز، قالت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر إنفوجراف على حسابها بموقع «تويتر»، إنه عند إتمام الحجز، يحصل المتقدم على إشعار فوري عبر رسالة الجوال النصية، وبالإمكان أيضا التحقق مباشرة بالدخول على موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق «نسك» الإلكتروني.

وتتمثل طريقة الاستعلام عبر موقع الوزارة في الخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع الوزارة.

2- اختيار الاستعلام عن الحجز.

أما الاستعلام عبر تطبيق «نسك» من خلال اتباع هذه الخطوات:

1- فتح التطبيق.

2- تسجيل الدخول.

3- الذهاب إلى خدمات الحج.

4- اختيار الاستعلام عن الحجز.