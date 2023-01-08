لارتفاع حرارة البصيلة الرطبة.. هل تتعطل شعائر الحج بعد عام 2050؟

أفادت مجلة «إيكونوميست»، بأنّ مؤشر درجة الحرارة في مكة يزيد بمرور السنوات، لكن بحلول عام 2040 ستكون شهور موسم الحج بعيدة عن الصيف وقريبة أكثر من الشتاء، بحيث يكون متوسط درجات الحرارة 18 و33، لكن عندما تعود أشهر الحج إلى التوقيت الصيفي مرة أخرى بحلول عام 2050، ستصل درجة الحرارة لمراحل أكثر خطورة.

درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية ترتفع

وأضافت المجلة البريطانية، أنّ درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية ترتفع بمعدلات أسرع من باقي كوكب الأرض، وبالتالي حتى وإن تراجعت معدلات الاحتباس الحراري عالميًا، ستظل توقعات نماذج الطقس تُشير إلى أنّ حرارة البصيلة الرطبة ستتجاوز 29 خلال أيام الحج بين 2045 و2053، وستزداد خطورة الموقف في 2079 و2086.

وأوضحت أنّ مصطلح درجة حرارة البصيلة الرطبة يعد مقياسا مكونا من أشياء عدة، مثل درجة الحرارة الأصلية مع الرطوبة وسرعة الرياح والأشعة تحت الحمراء، وتكون درجة حرارة البصيلة الرطبة آمانة، في حالة إن كانت الحرارة بين 26 وحتى 29.

وتابعت: «أما إن تجاوزت 29 درجة يكون من الصعب الخروج من منزلك من الساس، أما إن وصلت درجة الحرارة إلى 35 يصبح من المستحيل أن يتمكن جسم الإنسان من تبريد نفسه، وإن كنت في حالة صحية جيدة ستكون احتمالية وفاتك خلال 6 ساعات».

هل تتعطل شعائر الحج نتيجة تغير المناخ؟

تتخذ المملكة العربية السعودية العديد من الإجراءات لحماية الحجاج من الحر، سواء بالخيم المكيفة أو الأنفاق التي يتم التحكم في الحرارة داخلها، بجانب تكييف أماكن الصلاة، والعدد الضخم من الأطباء وسراير المستشفيات المناسبة للتعامل مع أي طارئ خلال موسم الحج، وكل هذا يتم في ظروف طقس معتدل مقارنة بالمستقبل.

وبحسب مجلة «الإيكونوميست»، سيكون هذا الأمر مستبعدًا. حيثمن المؤكد أن بحلول 2050 وما بعدها سيكون هناك تطور كبير وكافي للتعامل مع المستجدات المناخية وتجهيز أماكن المناسك للتعامل مع الظروف الجديدة، ولكن سترتفع تكلفة أداء المناسك في المستقبل، نتيجة ارتفاع الخدمات والنفقات التي ستتحملها المملكة العربية السعودية.

وفي عام 2019 وجد باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «MIT» أن تغير المناخ يُحدث تأثيرا خطيرا على الحج السنوي في مكة المكرمة بالسعودية.

رحلات الحج خلال 2019 و2020 عالية الخطورة

ووجدت الدراسة التي نُشرت في المجلة الجيوفيزيائية، Review Letters، آنذاك أن رحلات الحج خلال 2019 و2020 عالية الخطورة، لأنها تتم في أشد أشهر السنة حرارة.

وكل عام، يحدث الحج في وقت أبكر بنحو 11 يوما، لذا فإن رحلات الحج تُقام خلال أشهر الصيف الحارة في فترات معينة من السنوات، ومن المقرر أن تحدث مرة أخرى في الأشهر الأكثر حرا خلال أعوام: 2047 و2052 و2076 و2086.