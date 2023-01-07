«الحجاج الأفراد».. تطبيق إلكتروني يصدر تأشيرات الحج والعمرة لعام 2023

تستعد وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، إلى إطلاق أحدث خدماتها الإلكترونية لتسهيل إصدار التأشيرات عبر تطبيق «الحجاج الأفراد»، الذي يتيح التقديم للحج من خارج المملكة عبر منصة «نسك» التي دشنت من أجل إصدار تصاريح العمرة العام الماضي 2022، وقدمت خدماتها لنحو 7 ملايين معتمر خلال عام 2022.

التطبيق يهدف إلى تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيان رسمي، أن المنصة التي خصصت لتصاريح وتأشيرات العمرة سوف تبدأ العام الجاري في تقديم نفس الخدمات للحجاج الفرادي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالمملكة العربية السعودية في شأن تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين، والتحول الرقمي الكامل في ملف السياحة بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تسعى خلال السنوات القادمة أن تكون جميع الإجراءات إلكترونية من بداية الفكرة بالقدوم حتى المغادرة مرورا بالمحطات كافة من حجز للفنادق والخدمات والنقل وإدارة الحشود.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن سياسات منظومة الحج والعمرة تنطلق من رؤية المملكة 2030، التي تستند على 3 محاور تتمثل في اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح؛ وذلك لتمكين حياة صحية وعامرة للحجاج والمعتمرين والزوار طوال فترة بقائهم في المملكة، من خلال برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

إطلاق 13 دليلا توعويا للحجاج والمعتمرين عبر 14 لغة

وأعلنت الوزارة السعودية إطلاق 13 دليلا توعويا للحجاج والمعتمرين عبر 14 لغة، علاوة على دليل العمرة الشامل لتقديم جميع المعلومات الدينية والصحية والإجرائية لضيوف الرحمن قبل قدومهم لأداء المناسك، مضيفة أن إنجازاتها في قطاع العمرة شملت أيضا تسهيل أداء مناسك العمرة والزيارة للحاصلين على أنواع التأشيرات كافة «التأشيرة السياحية، التأشيرة الفورية عند الوصول، التأشيرة العائلية، التأشيرة الشخصية، الحاصلين على تأشيرة دخول دول الشنجن وبريطانيا والولايات المتحدة» وجميعها إلكترونية.