خبير تكنولوجيا: المحامي الروبوت لم يطبق في الدول العربية.. وربح أكثر من 160 ألف قضية

علّق المهندس أحمد طارق خبير التكنولوجيا والمعلومات، على تطوير أول محامي روبوت للمرافعة في المحاكم، قائلا: «الذكاء الاصطناعي يعمل على تغذية الآلات ويجعلها ذكية مثل الإنسان، وهذا المحامي الإلكتروني يمكنه مواكبة التطبيقات الموجودة، حيث وضع المطورون كل القوانين والمخارج التي يمكنها الدفاع عن أي متهم بشكل قانوني».

وأضاف طارق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن هذا الروبوت ربح أكثر من 160 ألف قضية عن طريق الذكاء الاصطناعي، وأي أخطاء يقوم بها هذا الروبوت يتحمل المطورون ثمنها.

وتابع: «الذكاء الاصطناعي نار المستقبل، فمثلما دخلت النار في كل شيء في حياتنا، فإن الذكاء الاصطناعي سيدخل في كل شيء بالمستقبل مثل التعليم والطب، ولكن لا يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البشر، لأن البشر هو من طوروه ويغذونه بالمعلومات، ولكن بعض الوظائف التقليدية قد تختفي في المستقبل مثل المحاسبة ووظائف التسويق التقليدية وإدارة الأعمال، لكن تحل محلها وظائف جديدة».

وأكد: «هذا الروبوت يعمل في الدول الأجنبية ولم يدخل الدول العربية، وبخاصة في المدينة التي نشأ فيها، ولا أعتبره خطرا، لا نريد معاداة التكنولوجيا، فأغلب الشعوب العربية تخشى من التكنولوجيا لأنها قد تحل محل البشر وهذا أمر غير صحيح تماما».