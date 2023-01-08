«عودة البارون».. حسين فهمي في 3 أعمال فنية جديدة تعرض خلال 2023

يعيش الفنان حسين فهمي، خلال الفترة الحالية، حالة من النشاط الفني إذ يشارك في 3 أعمال دفعة واحدة، وهي مسلسلا «سره باتع» و«عودة البارون»، إضافة إلى مسرحية «امسك حرامي».

وانتهى الفنان حسين فهمي، بالفعل، من تصوير جميع مشاهده في مسلسل «عودة البارون»، الذي يجسد من خلاله شخصية عزام الرشيدي، صاحب الـ 60 عام، الذي يعود إلى مصر بعد غياب دام لسنوات، ليفتتح فندقه المهجور.

حسين فهمي يشارك في عودة البارون

مسلسل «عودة البارون» بطولة حسين فهمي وعلاء مرسي وسامي مغاوري وضياء الميرغني ومحمد رضوان، وآخرين.

ويواصل الفنان حسين فهمي، حاليا، تصوير باقي مشاهده في مسلسل «سره باتع»، الذي يخوض من خلاله السباق الرمضاني 2023، برواية سره الباتع للكاتب يوسف إدريس.

ويشارك في مسلسل «سره الباتع» عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وشمس وصلاح عبد الله وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد.

عرض مسرحية «امسك حرامي» في عيد الفطر

وعلى صعيد المسرح، أعلن محسن منصور مدير المسرح الحديث، مؤخرا، تقديم مسرحية جديدة بعنوان «امسك حرامي»، يقدمها الفنان حسين فهمي، وتنطلق عروضها في عيد الفطر 2023.