انتهاء تصوير مسلسل «عودة البارون» لـ حسين فهمي وخالد سليم

انتهى المخرج سامر خضر، من تصوير مشاهد مسلسل «عودة البارون» بطولة الفنان حسين فهمي، كاملًا، ومن المُقرر بدء مراحل المونتاج وما بعد الإنتاج، تمهيدًا لطرحه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023.

واحتفل فريق العمل، بانتهاء تصوير مسلسل «عودة البارون»، وذلك من خلال التقاط بعض الصور التذكارية، على هامش اليوم الأخير في التصوير، إذ استغرق العمل شهورًا طويلة من التحضيرات والتصوير.

تعرف على أبطال مسلسل عودة البارون

مسلسل عودة البارون، بطولة كل من حسين فهمي، خالد سليم، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وميس حمدان، والأردني ساري أسعد، والسورية كاترين علي، والعمل من تأليف وإخراج سامر خضر.

حسين فهمي يُشارك في سر السلطان لـ خالد يوسف

وفي سياق متصل، يُشارك الفنان حسين فهمي، في موسم دراما رمضان المُقبل، بمسلسل آخر وهو «سر السلطان» الذي يشهد عودة المخرج خالد يوسف إلى الساحة الفنية مُجددًا، كما أنه يُعد أولى تجاربه في الدراما التليفزيونية، والعمل مأخوذ عن قصة «سره الباتع» للأديب الراحل يوسف إدريس، ويُشارك في البطولة كل من أحمد فهمي وأحمد السعدني وهالة صدقي وبيومي فؤاد وأحمد عبد العزيز وحنان مطاوع وخالد أنور.