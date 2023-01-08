تراجع أسعار الأرز اليوم بالمحافظات.. «رفيع الحبة» بـ10 آلاف و150 جنيها

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات سجلت تراجعا في سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بواقع 50 جنيها، وذلك خلال تداوله بالأسواق الحرة والمتاجر.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأوضح الدكتور إسماعيل الرفاعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات سجلت تراجعا لـ«رفيع الحبة الشعير»، بما يعود بالنفع على المستهلكين في محافظات مصر.

وجاءت أسعار الأرز اليوم الأحد كالتالي:

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و800 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 10 آلاف و150 جنيها.

سعر طن الأرز الأبيض «السائب - عريض الحبة» 14 ألفا و150 جنيها.

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» 12 ألفا و100جنيه.

سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» 15 ألف جنيه.

أسعار الأرز اليوم الأحد

وأكد «الرفاعي» أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات جيدة في حالات الشراء للمستهلك، سواء الأرز الشعير أو الأرز الأبيض، موضحا أن إنتاج الأرز الشعير في المحافظات المنزرع بها الأرز للعام الماضي 2022 حقق إنتاجية نحو 6.5 مليون أرز شعير عريض الحبة ورفيع الحبة.