رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية لمواجهة الأمطار.. وخطوط ساخنة لتلقي البلاغات

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة.

سقوط أمطار في الإسكندرية

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي أوضحت تعرض المحافظة لسقوط أمطار متوسطة الشد،ة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 60%.

غرفة عمليات مستمرة في الإسكندرية

وأوضح أن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

نصائح بتوخي الحذر أثناء الأمطار

وتهيب محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، والقيادة بسرعة لا تتجاوز 60 كيلومترا في الساعة.

- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار أو تحت الأشجار.

أرقام الطوارئ بالإسكندرية

كما حددت محافظة الإسكندرية أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين، عبر 114 من التليفون الأرضي، ومن خلال المحمول بالأرقام التالية «4234132، 4234131، 4234133، 4234134، 4234135، 423413، 4234137»، أو من خلال الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.