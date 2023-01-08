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القبض على 27 متهما بالإتجار في المواد المخدرات بالقليوبية 

كتب:

محمد بركات
11:45 ص | الأحد 08 يناير 2023
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.

نتائج الحملة الأمنية 

وأسفرت الحملة الأمنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

- ضبط 25 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 27 متهما، لعدد 11 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 2418 حكما قضائيا متنوعا.

- ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرة إلى استمرار حملاتها الأمنية. 

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