المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإحرازه مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

تفاصيل الواقعة

كانت النيابة العامة، أحالت المتهم أيمن. أ، 35 سنة، إلى المحاكمة، إذ تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6333 لسنة 2022 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 1607 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة.

ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات أمكن الوصول إلى مكان تواجده، وجرى ضبطه وعثر بحوزته على 18 لفافة لجوهر الهيروين ولفافة لجوهر الميثامفيتامين، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وعقب ضبط المتهم اعترف بحيازته للسلاح الناري، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وتمت إحالته للمحاكمة الجنائية.