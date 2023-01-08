«الداخلية» تضبط 36 متهما في قضايا أموال عامة بحوزتهم 72 مليون جنيه

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بحملة أمنية استهدفت عدد من العناصر الإجرامية القائمين على ممارسة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وذلك بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – الغربية – الدقهلية – الإسماعيلية – سوهاج – بورسعيد – المنوفية).

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 36 عنصرا إجراميا وبحوزتهم (16.941.690 مليون جنيه مصري - 1.838.530 مليون دولار أمريكي –300.650 ألف يورو أوروبي – 306.874 ألف ريال سعودي – 2030 جنيه إسترليني – 1195 ليرة تركي - 41.580 ألف درهم إماراتي - 499 ريال قطري - 950.000 ألف ليرة لبناني – 1400 يوان صيني - 1780 بات تيلاندي - 100 جنيه سوداني)، بإجمالي 72,870,597 مليون جنيه.