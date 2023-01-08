القبض على 7 «ديلرات مخدرات» في حملة أمنية على مناطق بالقاهرة 

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى مكافحة ذلك النشاط الإجرامى عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش- عدد من الطلقات النارية لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة ملك والد أحدهما ومنتهية التراخيص بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – فرد خرطوش - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).

ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام – فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزاوية ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (469,000 جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.