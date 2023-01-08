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مجلس الوزراء يشيد بسرعة استجابة منظومة الشكاوى في قنا للمواطنين

كتب:

رجب آدم
11:58 ص | الأحد 08 يناير 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح التقرير، أن قنا من المحافظات المتميزة في تلقي الشكاوى وسرعة الاستجابة لها.

سرعة الاستجابة للمواطنين

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسؤولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

كما أشاد رئيس مجلس الوزراء، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا.

وتابع بيان المحافظة، بأن التقرير أكد أنه هناك تعاونا في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها .

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