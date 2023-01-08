«الداخلية» تنفذ 49 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (61) قطعة سلاح نارى ، (349) قضية مخدرات وتنفيذ (48723) حكم قضائي متنوع.

مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (61 قطعة سلاح نارى بحوزة 51 متهم) .. وذلك على النحو التالى: (4 بنادق آلية.(3 بنادق خرطوش. (2) طبنجة.(52) فرد محلى. (95) طلقة مختلفة الأعيرة. (5) خزائن متنوعة. (159) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (48723) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (175) حكم جناية. (15408) حكم حبس جزئى. (3064 حكم حبس مستأنف. (23243) حكم غرامة. (6833) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (349) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (384) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,728كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (63,350 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,164كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,440 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (4,500 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (2,560 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (1,283 كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (859 جرام). كمية من مخدر الأفيون وزنت (20 جرام). كمية من مخدر الكوكايين وزنت (10 جرام). عدد (3607) قرص مخدر. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (23) متهم .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم . فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (224) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24730) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (37) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.