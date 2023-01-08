«الداخلية»: ضبط 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة 

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة عن ضبط (51677) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

نتائج الحملات المرورية

- 11728 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- 282 مخالفة السير دون تراخيص.

-8 دراجات نارية مخالفة.

- 22 مخالفة موقف عشوائي.

-24 مخالفات شروط الترخيص.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.