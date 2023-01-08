تنمية الصعيد.. تسليم 6 آلاف شقة إسكان اجتماعي للمستحقين في الغردقة

شهدت محافظة البحر الأحمر، عدة مشروعات تنموية كبرى، ويعد الإسكان الاجتماعي أحد أهم المشروعات التي قضت على العشوائيات ووفرت مساكن للمواطنين، وسلمت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة 6000 وحدة سكنية لمستحقيها بمنطقة أبو عشرة وسط مدينة الغردقة، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وحدات الإسكان الاجتماعي بالغردقة

يقول اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن الدولة المصرية اهتمت بتنمية الصعيد، وحازت محافظة البحر الأحمر على عدة مشروعات تنمية، ومشروع الإسكان الاجتماعي بالغردقة أحد المشروعات التي أتاحت فرصة الحصول على شقة لمحدودي الدخل.

تسليم 6 آلاف وحدة إسكان اجتماعي

وأوضح محافظ البحر الأحمر، لـ «الوطن»، أن الأجهزة انتهت من تسليم 6 آلاف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، في منطقة أبو عشرة، وهي كاملة التشطيب، بمساحات مختلفة «غرفتان و3 غرف».

لافتا إلى أنه جار بناء 18 عمارة سكنية، بإجمالي 360 وحدة سكنية بمنطقة البداري بالغردقة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل بتمويل من وزارة الإسكان، ضمن مشروعات تنمية الصعيد.