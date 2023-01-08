تقديم خدمات طبية لأكثر من 2.3 مليون مواطن خلال 2022 في الشرقية 

قالت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، إنها نفذت خلال عام 2022 حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي والثنائي، وحملات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي».

حملات التطعيم ضد الأمراض

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أن الفرق الطبية التابعة قدمت خدمات صحية وتطعيم لأكثر من 2.3 مليون مواطن بالمحافظة، وذلك خلال عام 2022، حيث نجحت الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بتطعيم 1،302،316 طفل بنسبة تغطية بلغت 120%، بينما تمكنت الفرق الطبية المشاركة بحملة تطعيم طلبة المدارس بالطعم السحائي من تطعيم 337470 طالب بنسبة تغطية قاربت 99%، وتطعيم276202 طالب بالطعم الثنائي بنسبة تغطية 99.8%.

خدمات تنظيم الأسرة

وتابع، بأن حملة «حقك تنظمي» قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لأكثر من 473 منتفعة على أربعة مراحل خلال العام، وبلغ عدد السيدات المنتفعات بوسائل تنظيم الأسرة 335.85 سيدة، إضافة لفحص 27977 سيدة بالأشعة فوق الصوتية، بجانب الكشف الطبي في تخصصات الأطفال والنساء والباطنية.

وأكد «مسعود»، استمرار تقديم الخدمات الصحية والتطعيمات للمواطنين بمحافظة الشرقية، من خلال الفرق الطبية بمختلف الحملات القومية بالمحافظة، بجانب خدمة التطعيمات الروتينية، وخدمات تنظيم الأسرة بالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مقدماً الشكر لإدارة الطب الوقائي، وإدارة تنظيم الأسرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملات القومية، وجميع القائمين علي هذا العمل نظراً لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين.