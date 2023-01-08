«الصحة» تكشف تفاصيل الوضع الوبائي لكورونا: انخفاض الإصابات والوفيات

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، قائلا إنّ أعداد الإصابات انخفضت على مستوى الجمهورية، ومعدلات الوفاة هي الأقل منذ فبراير 2020، مشيرا إلى أنّ انخفاض الإصابات لا يعني انتهاء الجائحة، وعلى المواطنين التعامل مع الإجراءات الاحترازية، سواء ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي، والبعد عن الزحام للوقاية من كورونا وأي مرض معدٍ.

أعراض متحور كورونا الجديد

وأوضح وزير الصحة والسكان، أنّ الوضع الوبائي مستقر للغاية، والحالات التي يتم متابعتها في المنزل لا تحتاج إلى الدخول للمستشفيات أو العناية المركزة.

وعن المتحورات الجديد، أكد وزير الصحة والسكان، أنّ المتحور الجديد المنتشر في بعض الدول يتميز بسرعة انتشاره، وحتى الآن لا يوجد في مصر وأعراضه بسيطة، كالرشح، وارتفاع درجة الحرارة، وتكسير في العظام، وهي الأعراض المتعارف عليها.

ماذا يعني مصطلح المناعة المجتمعية؟

وتابع أنّ أعراض متحورات فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا تظل من 4 لـ5 أيام، ولا تتطلب الدخول إلى المستشفيات، مطالبا المواطنين بالحصول على لقاحات فيروس كورونا، وخاصة الجرعة التنشيطية، لكل من مر على تطعيمه 6 أشهر، لتقوية الجهاز المناعي للجسم، أما أصحاب الأمراض المزمنة فعليهم الحصول عليها بعد 3 أشهر من الجرعة الكاملة الأولى والثانية.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أنّ التطعيمات تعمل على تحقيق المناعة المجتمعية، حال حصول عدد كافٍ من الناس على تحصين ضد فيروس كورونا، ما يقلل فرص انتشار المرض من شخص إلى آخر.