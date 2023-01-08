هل تغيرت أعراض فيروس كورونا بعد ظهور المتحور الجديد؟..«الصحة» تجيب

طمأن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بشأن متحورات فيروس كورونا في مصر، وقال «عبدالغفار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه لم تظهر متحورات جديدة لفيروس كورونا فى مصر، لافتًا إلى أنه فور ظهور أي متحورات سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر للمواطنين حتى يتم التعرف عليها والتعامل معاها بشكل سليم.

وأضاف أنّ المتحورات الجديدة التى تظهر على مستوى العالم لا تدعو للقلق الكبير، لأن التحورات تعد سمة أساسية للفيروسات وهو أمر متوقع ورغبة من الفيروس في البقاء والاستمرار.

هل تغيرت أعراض فيروس كورونا؟

وحول ظهور أعراض جديدة رالنسبة لفيروي كورونا، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه لم يحدث أي تغيرات لأعراض فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المتحورات الجديدة التى ظهرت أيضا لم تعمل على تغير أعراض الفيروس، «الأعراض لم تتغير ولكن حدة الأعراض هى التى تغيرت وهذا بسبب عوامل متعددة، أهمها الحصول على اللقاحات والتى تعمل على تخفيف الأعراض كارتفاع درجة الحرارة والصداع والحمي والغثيان، حال الإصابة بالفيروس وتم الحصول على اللقاح تكون الأعراض بسيطة».

موعد انتهاء جائحة كورونا

وأكد أنّ انخفاض معدل الإصابات لا يعنى أن الفيروس اختفي، ولكن يأتي على الفيروس فترة يكون فيها في حالة خمول، مشيرا الى أنّ منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء جائحة فيروس كورونا، وهناك مجموعة من الشروط التى يجب تحقيقها لإعلان انتهاء جائحة فيروس كورونا، منها أن تكون معدلات الوفيات أقل مما يمكن على مستوى العالم، ونسب التطعميات عالية وتصل الى أكثر من 70% عالميا وليس دول بعينها.