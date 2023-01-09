درجات الحرارة اليوم الاثنين.. الصغرى في القاهرة 10 درجات

كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة، اليوم، على مناطق ومحافظات الجمهورية، إذ تسود العظمى في كل من الوجة البحري والقاهرة الكبرى 18 والصغرى 10، والسواحل الشمالية العظمى 19 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وأعلن خبراء الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى اليوم في جنوب سيناء 21 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 19 والصغرى 08، وجنوب الصعيد العظمى 21 والصغرى 10 درجة.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يسود حالة الطقس اليوم، مناخًا باردًا في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، وفق ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر، فضلا عن أن البلاد تشهد حتى نهاية الأسبوع الجاري أجواء لطيفة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أكدت الأرصاد استمرار شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، فضلا عن وجود نشاط رياح احيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

وتشهد البلاد اليوم سقوط أمطار تتراوح شدتها، فتكون متوسطة لغزيرة بنسبة 60% على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة تتراوح بين 30 لـ40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري وخليج السوس وجنوب سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.