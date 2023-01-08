الأرصاد: تقلبات جوية تبدأ في الظهيرة.. وفرص لسقوط أمطار على القاهرة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم ستشهد البلاد فيه حالة من التقلبات الجوية تبدأ في فترة الظهيرة لأننا سنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، ومنخفض على سطح البحر المتوسط سيعملان على حالة من التقلبات الجوية والتي بدأت بالفعل على المناطق الغربية مثل مطروح، وبدأ تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والسحب الرعدية وتساقط الأمطار ما بين المتوسط والغزير.

وأضافت «منار غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنَّه مع حركة المنخفض الجوي من الاتجاه الغربي لاتجاه الشرق ستبدأ فرص سقوط الأمطار في الزيادة وتتقدم للمناطق الداخلية الموجودة في جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى خلال فترات المساء والساعات المتأخرة من الليل.

سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة والرعدية أحيانا

واستكملت: «المناطق الموجودة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة ستتعرض لسقوط الأمطار ولكن بعد فترة المساء، وستكون الأمطار ما بين الخفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسواحلنا الشمالية الشرقية وبعد المناطق من سيناء»، لافتةً إلى أنَّ الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ستكون ما بين المتوسطة إلى الغزيرة والرعدية أحيانًا.

فرص الأمطار في كل المناطق متفاوتة الشدة

وأكّدت أنَّ فرص الامطار في كل المناطق متفاوتة الشدة وستختلف من محافظة لأخرى وستكون على فترات متقطعة، ومع فرص الأمطار سيكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة من درجة إلى 2 درجة عن الأيام الماضية، والعظمى اليوم من المتوقع أن تكون على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وتابعت: «بالتالي سنشعر خلال فترات النهار بالأجواء اللطيفة الشتوية على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما أنَّ الأجواء معتدلة ودافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، وفي الليل ستكون الأجواء ما بين الباردة إلى شديدة البرودة».