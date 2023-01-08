«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار.. تبدأ من السواحل الشمالية حتى القاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، نظرا لتعرض البلاد لمنخفض جوي قادم على سطح البحر المتوسط من طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب الممطرة خلال الثلاث أيام المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، تكاثر السحب المنخفضة والممطرة على مناطق متفرقة اليوم من السواحل الشمالية الغربية، خاصة «دمياط، ومدن القناة، والإسكندرية، ومطروح، والعلمين، وسيدي عبدالرحمن، والضبعة، وشمال الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وخليج السويس، والسواحل الشرقية للبلاد، وحلايب وشلاتين، ومرسى علم»، يصاحبها سقوط أمطار بين متوسطة ومتفاوتة الشدة، تمتد إلى المناطق الداخلية مع تقدم الوقت.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأحد، فجاءت كما يلي.

- القاهرة 19 - 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 10

- بنها 19 - 11

- دمنهور 18 - 11

- وادي النطرون 18 - 11

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 18 - 12

- دمياط 19 - 11

- بورسعيد 19 - 13

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 20 - 12

- الزقازيق 19 - 11

- شبين الكوم 19 - 10

- طنطا 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18 - 12

- وادي النطرون 18 - 11

- مطروح 18 - 13

- السلوم 17 - 8

- سيوة 18 - 7

- العريش 19 - 12

- رفح 19 - 12

- الطور 21 - 11

- كاترين 15 - 04

- رأس سدر 20 - 11

- نخل 18 - 6

- طابا 18 - 11

- حلايب 23 - 14

- شرم الشيخ 22 - 15

- الغردقة 22 - 14

- مرسى علم 23 - 15

- الفيوم 20 - 10

- بني سويف 20 - 8

- المنيا 20 - 8

- أسيوط 20 - 8

- سوهاج 21 - 9

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 23 - 10

- الوادي الجديد 22 - 9

- أبو سمبل 22 - 11

- أبو رماد 24 - 13

- رأس حدربة 23 -13