تأثير المنخفض الجوي.. الأرصاد تكشف طقس مدن القناة أول أيام شهر طوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر محافظات ومدن القناة بمنخفض جوي، تتأثر به البلاد، قبل حلول شهر طوبة بيوم واحد في 9 يناير بعد غد، ما ينعكس بسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة.

وكشف بيان هيئة الأرصاد، أن جمهورية مصر العربية تتأثر بوجود منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء الجمهورية.

وكشف بيان الأرصاد، أنه من المتوقع بداية من الأحد، سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون أقل حدة كلما تقدمنا للداخل، لتصل خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتابعت من المتوقع أن تمتد خلال الساعات المتأخرة من الليل على مناطق من القاهرة الكبرى، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الصعيد.

وتستمر فرص سقوط الأمطار ليوم الاثنين على المناطق المذكورة، ومنها مدن القناة.