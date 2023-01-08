ميزة استثنائية لشهادتي 22.5% و25%.. أول عائد حقيقي بدون فائدة سالبة

توفر شهادتا الـ22.5% والـ25% المطروحتان من قبل أكبر بنكي «الأهلي المصري» و«مصر»، أول عائد حقيقي بعيداً عن الفائدة السالبة المشوبة بالتضخم.

وتتيح البنوك العاملة في السوق المحلية العديد من المنتجات المصرفية ذات العائد المضمون، غير أنه بإعلان البنك المركزي المصري، قبل أيام، ارتفاع التضخم السنوي لـ21.5% في نوفمبر الماضي، أصبحت منتجات البنوك الأقل عائداً من التضخم بمثابة «فائدة سالبة».

الحصول على عوائد آمنة ومضمونة

وقالت نائب رئيس بنك مصر السابق، سهر الدماطي، لـ«الوطن» إن طرح الشهادتين ذات العائد المرتفع بمثابة علاج للفائدة السالبة، وتحدان من التضخم، وتوفران في الوقت ذاته زيادة في مدخرات المواطنين، والحصول على عوائد آمنة ومضمونة، متوقعةً تراجع التضخم قريباً.

يُذكر أن بنكي «مصر» و«الأهلي» الحكوميين طرحا شهادتي الـ22.5% والـ25%، الأربعاء الماضي، وأصدرا قرارات تتعلق بمنع الإجازة ومواصلة العمل في عشرات الفروع أمام الإقبال الكبير على الشراء، يومي الجمعة والأحد، إلى جانب إمكانية إصدار الشهادتين عبر تطبيقات الموبايل البنكي وماكينات الصراف الآلي.

دورية صرف العائد شهرياً لشهادة الـ22.5%

وتتاح الشهادتان للمصريين والأجانب البالغين والقُصر لمدة عام واحد، وبدورية صرف العائد شهرياً لشهادة الـ22.5%، وسنوياً لشهادة الـ25%، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادتين، ولا يجوز استرداد قيمتهما قبل مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ اليوم التالي لإصدار الشهادتين.