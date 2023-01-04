حافظ على الاستثمار اللي معاك.. كيف تشتري شهادة الـ 25% بدون كسر شهادة أو وديعة؟

كشف الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً ماجد فهمي، عن إمكانية شراء أفراد القطاع العائلي لشهادات الـ 25% من البنك الأهلي المصري أو بنك مصر بدون كسر شهادة أو وديعة.

قال ماجد فهمي، إنَّه من خلال الاقتراض بضمان الشهادات الحالية ذات العائد الأدنى بأحد المصرفين يمكن للعميل الاستفادة بالتمويل للاكتتاب في الشهادات الصادرة عن بنكي «الأهلي» و«مصر» بفائدة 25% سنوي و22.5% شهري.

«فهمي» يوضح متى لا تحتاج لـ كسر الشهادة قبل الاكتتاب في الـ «الجديدة»

ونوَّه «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنَّ البنك المركزي المصري منع الاقتراض بضمان شهادة قائمة في البنوك الأخرى، بخلاف «الأهلي المصري» و«مصر»، وإعادة ربطها بشهادات بعائد أعلى في بنكي الأهلي المصري ومصر، فيما يجوز هذا للأوعية الإدخارية الصادرة عن المصرفين.

وتابع: «إذن على حاملي الشهادات وأصحاب الودائع العلم أنَّه غير مخول للبنوك العاملة في مصر، فيما عدا بنكي الأهلي المصري ومصر، إصدار شهادات مرتفعة العائد، وبالتالي قد يحاول بعض المودعين كسر ودائعهم أو أخذ قروض بضمان شهادات بأسعار قائمة بالبنوك الأخرى بغرض الاكتتاب في الشهادات الجديدة لأكبر بنكين حكوميين، الأمر الذي منعه البنك المركزي المصري».

كما كشف عن إتاحة الشهادات بعوائد تفضيلية الجديدة للأجانب مقابل التنازل عن الدولار.